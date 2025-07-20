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20 июля 2025 в 08:01

Вытесняет сорняки, отпугивает вредителей, улучшает почву: чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник избавит вас от сорняков и вредителей на участке и сам не потребует внимания, будет расти в тех условиях, которые имеются. Посадив его, вы получите не только красивое украшение, но и надежного помощника в борьбе за здоровый сад.

Герань на даче — это не только красиво, но и практично! Это растение обладает множеством преимуществ: оно вытесняет сорняки, не давая им разрастаться, и отпугивает многих вредителей, таких как тля и комары, благодаря своему специфическому аромату.

Герань неприхотлива, хорошо приживается в разных условиях и требует минимального ухода, что делает ее идеальным выбором для дачников. Ее яркие цветы радуют глаз все лето, а густая листва создает плотный покров, не оставляя шансов сорнякам. Кроме того, этот чудо-многолетник улучшает почву, насыщая ее полезными веществами.

Ранее стало известно, как вернуть дачным розам аромат за 2 недели.

цветы
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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