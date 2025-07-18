Вернула розам аромат за 2 недели: клумба не только цветет, но и благоухает

Вернула розам аромат за 2 недели: клумба не только цветет, но и благоухает

Вернула розам на даче аромат за две недели. Теперь клумба не только красиво цветет, но и благоухает.

Чтобы розы заблагоухали, они должны расти на солнечном месте (минимум 6 часов света в день) — тень снижает выработку эфирных масел. Кроме того, цветы нуждаются в правильном удобрении: перегной и зола усиливают аромат, а избыток азота (например, в навозе) делает запах слабым.

Поливайте утром теплой водой, избегая попадания на бутоны — это сохраняет нежность аромата. Обрезайте увядшие цветы — это стимулирует новые душистые бутоны. Сажайте рядом базилик, лаванду или шалфей — их фитонциды усиливают розовый запах.

И главное — не злоупотребляйте химикатами от болезней (особенно медьсодержащими препаратами), они приглушают аромат. Помогут вернуть аромат и народные средства: настой луковой шелухи или молочная сыворотка. Уже через 2 недели ваши розы начнут благоухать так, что соседи будут заглядывать через забор!

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