17 сентября 2025 в 13:26

Как пищевая сода помогает избавиться от мышей без ловушек и ядов: простой способ защиты дома и хозяйства

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пищевая сода — продукт, который всегда есть под рукой. Её используют не только в кулинарии, но и в быту: она отлично отбеливает, убирает запахи и помогает содержать дом в чистоте. Но у соды есть ещё одно неожиданное применение — она способна защитить жилище и хозяйственные постройки от нашествия мышей.

С наступлением холодов грызуны часто перебираются в дома и сараи, где тепло и сытно. Их ночная возня в стенах и на чердаке может сильно досаждать хозяевам. Избавиться от непрошеных соседей поможет сода, содержащая бикарбонат натрия.

Как это работает

Бикарбонат вступает в реакцию с желудочным соком грызунов, выделяя углекислый газ. Он скапливается в их пищеварительной системе и становится для них смертельным. Задача хозяина — сделать так, чтобы мыши съели приманку.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простая приманка

Чтобы замаскировать соду, её нужно смешать с продуктами, которые нравятся мышам. Отличный вариант — какао-порошок.

Как приготовить смесь:

  • возьмите соду, какао-порошок и немного сахара;
  • перемешайте ингредиенты;
  • разложите приманку в местах, где чаще всего появляются грызуны: в доме, сарае, курятнике, на чердаке или в подвале.

Мыши быстро находят такую смесь и поедают её. Способ не требует дорогих средств, работает эффективно и помогает защитить хозяйство без химикатов.

Валерия Мартынович
Валерия Мартынович
