Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 10:07

В Германии раскрыли, от кого зависит исход переговоров по Украине

BZ: исход встречи по урегулированию кризиса на Украине решат Россия и Китай

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Во многом результаты переговоров по урегулированию кризиса на Украине зависят от России и Китая, сообщает Berliner Zeitung. По данным издания, Европа останется в стороне.

Главы стран Европы и президент Украины Владимир Зеленский встречаются в ФРГ, чтобы обозначить интересы в мирном процессе. Тем не менее исход этой встречи во многом определяют Россия и КНР. Хотя за столом переговоров они не присутствуют, отмечают журналисты BZ.

В современной системе международных отношений ключевую роль в «формировании архитектуры безопасности» по-прежнему играют США и Россия. Но Китай все увереннее играет роль технологического и экономического притяжения. В этой ситуации страны Европы остаются без самостоятельной роли, говорится в материале.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что недавно провел «хороший» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, мирное урегулирование украинского конфликта стало ближе, чем когда-либо.

До этого в Берлине состоялись два раунда переговоров украинской и американской делегаций. Мероприятие прошло с участием Зеленского, а также спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Суммарно встречи длились порядка семи часов.

Германия
Европа
Украина
Россия
Китай
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Райкин рассказал, как театр «Сатирикон» стал бездомным
Стилист дала советы, что надеть на новогодний корпоратив
Торт «Птичье молоко» по ГОСТу: пошаговый рецепт как в кондитерской
Врач предостерегла от использования новогодних ароматических свечей
Пожар вспыхнул на заводе в Свердловской области
Анастасия Решетова объяснила, зачем ей нужны хейтеры
Атака СБУ на базу ЧФ в Новороссийске: судьба подлодки, заявление МО РФ
На Урале суд наказал за нарушение авторских прав на Чебурашку
Аналитик назвал ключевые факторы роста стоимости драгметаллов
Туристов из России начали задерживать в Таиланде
МИД назвал освобождение арестованных в Баку россиян безусловным приоритетом
Суд в Финляндии признал законным закрытие набора в русский класс
В ГД призвали ввести осмотр личных вещей в школах после трагедии в Одинцово
Рябков раскрыл тактику Киева и ЕС по переработке мирного плана Трампа
Раскрыта хронология нападения на школу в Подмосковье
Устроивший резню в Одинцово мог взять с собой самодельную бомбу
России пообещали резкий рост экспорта любимого многими продукта
Шереметьево ответило на сообщения о возгорании двигателя Boeing
Новый год с рататуем: горячее блюдо для уютного стола
Риелтор разнес идею о полиграфе при сделках с недвижимостью
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.