В Германии раскрыли, от кого зависит исход переговоров по Украине BZ: исход встречи по урегулированию кризиса на Украине решат Россия и Китай

Во многом результаты переговоров по урегулированию кризиса на Украине зависят от России и Китая, сообщает Berliner Zeitung. По данным издания, Европа останется в стороне.

Главы стран Европы и президент Украины Владимир Зеленский встречаются в ФРГ, чтобы обозначить интересы в мирном процессе. Тем не менее исход этой встречи во многом определяют Россия и КНР. Хотя за столом переговоров они не присутствуют, отмечают журналисты BZ.

В современной системе международных отношений ключевую роль в «формировании архитектуры безопасности» по-прежнему играют США и Россия. Но Китай все увереннее играет роль технологического и экономического притяжения. В этой ситуации страны Европы остаются без самостоятельной роли, говорится в материале.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что недавно провел «хороший» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, мирное урегулирование украинского конфликта стало ближе, чем когда-либо.

До этого в Берлине состоялись два раунда переговоров украинской и американской делегаций. Мероприятие прошло с участием Зеленского, а также спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Суммарно встречи длились порядка семи часов.