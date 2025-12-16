В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя, сообщил ТАСС Гидрометцентр РФ. В регионе также ожидается гололедица.

Ожидается ледяной дождь и гололед, в связи с чем объявлен желтый погодный уровень, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что солнечное гало образовалось в небе над Подмосковьем из-за морозов. По его словам, в регионе наблюдались «ледяные кристаллы».

До этого метеоролог Александр Ильин сообщил, что в Москве на Новый год выпадет тонкий слой снега. Он отметил, что есть регионы, в которых снег до праздников уже не растает. Синоптик отметил, что самые сильные морозы ожидают жителей Якутии. Теплее всего, по его словам, будет на Кавказе и в Крыму.

На прошлой неделе в Гидрометцентре РФ проинформировали, что в Московском регионе похолодало, температура воздуха снизилась до –5 градусов. Наиболее низкий показатель был отмечен в подмосковном Зарайске. По данным метеостанции на ВДНХ, в самой столице температура составляет –3,7 градуса.