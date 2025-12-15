Новый год-2026
15 декабря 2025 в 16:56

В небе над Подмосковьем заметили «ледяные кристаллы»

Солнечное гало образовалось в небе над Подмосковьем из-за морозов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Солнечное гало образовалось в небе над Подмосковьем из-за морозов, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, в регионе наблюдались «ледяные кристаллы».

Ледяные кристаллы в морозном воздухе над севером Подмосковья привели к образованию солнечного гало, — написал Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на севере европейской части России, в Поволжье, на Урале и в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы. По его словам, самые интенсивные «отрицательные аномалии» прогнозируются в Архангельской области — там подморозит до -32 градусов.

До этого на Сылвенском заливе Камского водохранилища на поверхности льда появились так называемые ледяные цветы. Они сформировались в районе села Троица и были заметны лишь короткое время из-за погодных условий. «Ледяные цветы» возникают только при сочетании нескольких факторов: тонкого льда, спокойной погоды и температуры воздуха ниже -20 °C.

