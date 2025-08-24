Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Японии раскрыли количество сброшенной с «Фукусимы» в океан воды

АЭС «Фукусима-1» сбросила в океан почти 102 тысячи тонн воды за два года

Выведенная из строя атомная электростанция «Фукусима-1» Выведенная из строя атомная электростанция «Фукусима-1» Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Администрация атомной электростанции «Фукусима-1» в общей сложности слила в океан за два года почти 102 тысячи тонн технической воды, очищенной от радиоактивных веществ, сообщает Asahi со ссылкой на владельца станции Tokyo Electric Power. По информации газеты, сброс воды, который начался 24 августа 2023 года, проходит под контролем властей Японии и экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что на территории станции в тысяче стальных баков по-прежнему находится 1,28 млн тонн технической воды. Примерно 70% из нее сохраняет высокую концентрацию радиоактивных веществ и требует дополнительной очистки. Если этот процесс затянется и воду не удастся слить в океан к 2051 году, то японскому правительству придется пойти на полный демонтаж «Фукусимы-1».

Ранее радиоактивная вода с британской ядерной базы, расположенной недалеко от Глазго, просочилась в морское озеро Лох-Лонг. По информации Шотландского агентства по охране окружающей среды, утечка произошла в связи с плохим обслуживанием труб, по которым циркулировала загрязненная тритием вода.

