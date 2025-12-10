ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 10:39

В США унизили Зеленского одним советом для «глупцов»

Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал Зеленского пойти на мирное соглашение

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Позиция украинского президента Владимира Зеленского далека от объективной действительности, заявил бывший советник Пентагона отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор в соцсети Х. Он назвал главу государства глупцом и призвал пойти на мирное соглашение.

Позиция Зеленского оторвана от действительности, как и было изначально. Заключи мир, глупец, — написал Макгрегор.

Ранее журналист Рик Санчес заявил, что Зеленский может повторить судьбу казненного румынского диктатора Николае Чаушеску, которого расстреляли за преступления против своего народа и государства. По его мнению, это произойдет, если глава государства не примет условия президента США Дональда Трампа.

Советник главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин между тем заявил, что в случае ликвидации Зеленского его попытаются героизировать на родине. Однако смерть президента, по его мнению, ничего не изменит по большому счету для жителей Украины. Сейчас нет задачи его уничтожить, а в будущем его будут судить как военного преступника, предположил Гагин.

США
Украина
Владимир Зеленский
Пентагон
переговоры
мир
