09 декабря 2025 в 21:14

В США напророчили Зеленскому «ужасный финал»

Журналист Санчес: Зеленский может повторить судьбу казненного диктатора Чаушеску

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу казненного румынского диктатора Николае Чаушеску, заявил журналист Рик Санчес на своей странице в соцсети X. По его мнению, это произойдет, если Зеленский не примет условия американского президента Дональда Трампа.

Европа и Украина зашли в тупик. Они исчерпали все свои возможности. <…> Как недавно сказал Трамп: «У Зеленского нет иного выбора, кроме как принять условия урегулирования», — написал он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов предположил, что Зеленский уже скоро может стать фигурантом расследования НАБУ. Это возможно, если Киев продолжит сопротивляться мирному плану США, отметил он.

До этого советник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин заявил, что в случае ликвидации Зеленского его попытаются героизировать на родине. Однако его смерть, по мнению собеседника, ничего не изменит по большому счету для жителей Украины. Сейчас нет задачи его уничтожить, а в будущем его будут судить как военного преступника, предположил Гагин.

