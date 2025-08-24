Вэнс раскрыл, какое наказание может грозить бывшему помощнику Трампа

Бывшему советнику по национальной безопасности США Джону Болтону может грозить судебное преследование, если ФБР обнаружит доказательства совершения им преступлений, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News. Он подчеркнул, что подобные случаи, если вина доказана, обязаны доходить до суда.

Если преступления нет, мы не будем возбуждать уголовное дело. Если же преступление есть, конечно, Болтон получит свое в суде. Так и должно быть, — сказал Вэнс.

Вице-президент США уточнил, что вопрос о возможном хранении Болтоном секретных документов является частью проводимого расследования. При этом политик подчеркнул, что американские правоохранительные органы руководствуются исключительно законом, а не политическими мотивами.

Ранее в доме Болтона прошли обыски в рамках расследования о возможном хранении секретных документов. По данным журналистов, расследование инициировал директор ФБР Кэш Пател.