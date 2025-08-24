Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 20:17

Мединский назвал заложниками курян, которых удерживали ВСУ

Мирные жители Курской области, которых удерживали солдаты Вооруженных сил Украины, де-факто были похищены, написал в Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский. Он добавил, что россияне стали заложниками. На Украине, по его словам, остаются еще около 20 человек.

Прошло уже три месяца, жителей Курской области не возвращают, а по факту выменивают маленькими группами на каких-то нужных Украине людей. Де-факто они похищены и стали заложниками, — написал Мединский.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что среди удерживаемых на Украине жителей Курской области есть тяжелобольные люди с ранениями. По ее словам, об этом рассказали освобожденные 24 августа куряне.

До этого Москалькова сообщала об освобождении с территории Украины еще восьми жителей Курской области. По ее словам, это стало возможно в результате продолжительных переговоров с украинской стороной при организационной поддержке различных российских ведомств. Люди удерживались с начала 2025 года на территории города Сумы.

