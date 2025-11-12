Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 10:12

ВСУ потребовали выкуп в €20 тыс. за необычных заложников

Военэксперт Киселев: ВСУ взяли наемников в заложники и требуют выкуп в €20 тыс.

ВС Украины ВС Украины Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Украинские военные в районе села Соболевка в Харьковской области взяли в заложники трех наемников из Франции и двух из Колумбии, заявил военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, которые приводит РИА Новости, за каждого пленника они потребовали выкуп в €20 тыс. (1,8 млн рублей).

В районе Соболевки бойцы штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ взяли в заложники <…> наемников. Троих из Франции и еще двоих колумбийцев, — отметил собеседник агентства.

Военэксперт объяснил, что ВСУ пленили наемников после того, как те отказались продолжать боевые действия. Иностранцы попытались сбежать, но были схвачены.

Ранее командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Фаза сообщал, что иностранные наемники ВСУ оказывали основное сопротивление российским штурмовикам в боях за село Сладкое в Запорожье. По его словам, мобилизованные украинцы сбегали с позиций, оголяя фронт.

До этого Фаза раскрыл, как украинские военные отступали из Сладкого. Противник минировал и отравлял провизию. По словам Фазы, в зоне спецоперации уже происходили подобные случаи.

