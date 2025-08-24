Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 15:54

Белим по-осеннему: спасаем деревья от зимней подставы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенняя побелка стволов — не просто садовая традиция, а реальный способ спасти кору деревьев от зимних повреждений. Этот приём защищает растения от перепадов температур, ожогов, морозобоин и даже вредителей.

Почему побелка работает.
В феврале и марте тёмная кора днём нагревается на солнце, а ночью резко охлаждается, из-за чего появляются трещины. Белый слой отражает солнечные лучи, снижая риск перегрева. Дополнительно он мешает вредителям и спорам грибков зимовать под корой.

Выбор состава имеет значение.
Простой мел или известь смоются дождём. Лучше брать специальные садовые побелки с глиной, медным купоросом или фунгицидом. Глина держит слой дольше, а медный купорос дезинфицирует.

Что и как белить.
Обрабатывают штамб до высоты 1,5–1,7 м, а у молодых деревьев — весь ствол. Не забудьте про развилки скелетных ветвей — они особенно уязвимы. Для нежной коры используют щадящие составы или светлый нетканый материал.

Оптимальное время.
Лучше всего белить в октябре–ноябре, после листопада, в сухую погоду при +3…+5 °C. Ранняя побелка в сентябре смоется дождями, а весенняя в феврале–марте — это только дополнение, а не замена осенней.

Подготовка ствола.
Перед побелкой уберите старую кору, мох и лишайники щёткой, обработайте крупные раны 3% медным купоросом или зольно-мыльным раствором.

Для кого особенно важно.
Яблони, груши, вишни и сливы чувствительнее всего к солнечным ожогам и морозобоинам. Но и декоративным деревьям побелка продлит жизнь и сохранит внешний вид.

Правильно проведённая побелка — это дешёвый, быстрый и надёжный способ защитить сад от зимних повреждений и сохранить его красоту на долгие годы.

