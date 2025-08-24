Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 15:03

Куда ни бросишь — расцветает пышными шапками! Чудо-многолетник для сада

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Петуния грандифлора «дабл каскад орхид мист» — это роскошный многолетник с махровыми цветами, напоминающими изящные гвоздики. Его крупные соцветия диаметром до 8–9 см сочетают нежные оттенки розового, сиреневого и белого, создавая эффект акварельного перехода. Растение формирует компактные кусты высотой 30–35 см с обильной ветвистостью, идеально подходящие для подвесных кашпо, контейнеров и клумб.

Петуния отличается длительным цветением с мая до сентября, устойчивостью к дождю и умеренной засухе. Предпочитает солнечные участки с плодородной почвой, но хорошо адаптируется к городским условиям. Для максимальной декоративности рекомендуется удалять увядшие бутоны и вносить комплексные удобрения раз в 2–3 недели. Этот сорт особенно эффектен в монопосадках, где создает плотный ковер из цветов, а также в комбинациях с лобелией и серебристой цинерарией.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
