Переживет –38 °C и июльский зной! Мисс Неприхотливость моего сада

Армерия приморская: скромное очарование для вашего сада. Ищете растение, которое будет украшать цветник без капризов и сложного ухода? Армерия приморская станет идеальным выбором! Эти нежные шаровидные соцветия скромно, но выразительно дополняют композиции, создавая атмосферу природной гармонии. Их изящные соцветия-помпоны на тонких цветоносах прекрасно сочетаются с камнями, почвопокровниками и злаками, придавая саду естественное очарование.

Главное преимущество армерии — невероятно долгое цветение. С мая по июль она усыпана розовыми, сиреневыми или белыми соцветиями, а при благоприятных условиях радует повторным цветением в конце лета. Растение образует плотные куртины из узких травянистых листьев, сохраняющих декоративность даже после цветения.

Армерия исключительно неприхотлива: предпочитает солнечные участки с легким песчаным грунтом, засухоустойчива и не требует частых подкормок. Она морозостойка, редко поражается вредителями и идеальна для альпинариев, бордюров и контейнерного озеленения. Посадите армерию — и она скромно, но верно будет подчеркивать красоту вашего сада годами!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.