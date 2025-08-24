Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 06:35

Переживет –38 °C и июльский зной! Мисс Неприхотливость моего сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Армерия приморская: скромное очарование для вашего сада. Ищете растение, которое будет украшать цветник без капризов и сложного ухода? Армерия приморская станет идеальным выбором! Эти нежные шаровидные соцветия скромно, но выразительно дополняют композиции, создавая атмосферу природной гармонии. Их изящные соцветия-помпоны на тонких цветоносах прекрасно сочетаются с камнями, почвопокровниками и злаками, придавая саду естественное очарование.

Главное преимущество армерии — невероятно долгое цветение. С мая по июль она усыпана розовыми, сиреневыми или белыми соцветиями, а при благоприятных условиях радует повторным цветением в конце лета. Растение образует плотные куртины из узких травянистых листьев, сохраняющих декоративность даже после цветения.

Армерия исключительно неприхотлива: предпочитает солнечные участки с легким песчаным грунтом, засухоустойчива и не требует частых подкормок. Она морозостойка, редко поражается вредителями и идеальна для альпинариев, бордюров и контейнерного озеленения. Посадите армерию — и она скромно, но верно будет подчеркивать красоту вашего сада годами!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

цветы
многолетники
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучены признаки, которые помогут распознать террористов
Всем российским пенсионерам предложили удешевить проезд
Уничтожили линию снабжения ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 августа
Шведский пункт НАТО остался без света
Мария Шарапова навечно вписала свое имя в историю тенниса
Очевидцы рассказали о раздавшейся канонаде в Сызрани
В США озвучили, куда власти еще намерены отправить военных
Как доехать до Астрахани по платной М-4 «Дон» и бесплатным Р-216 и Р-22
Юрист объяснила, как законно отказаться сдавать деньги в школе
Врачи пояснили, сколько арбуза можно съесть в «сезонный» период
Стало известно, чем грозит чрезмерное употребление сладкой газировки
Российские силы крепко держат свои позиции в Сумской области
Обнародован перечень обязательных школьных предметов в России
Романы, намоленное материнство, карьера: куда пропала Равшана Куркова
Россиянам рассказали о простом способе для выхода на страховую пенсию
С основателя банка «Тинькофф» перестали взыскивать 20 млн рублей
На Курской АЭС после атаки украинского БПЛА начался пожар
Москвичей предупредили о резком снижении видимости на улицах
Граждан РФ ждет сокращенная рабочая неделя в ноябре
Составлен список звезд, объявивших о разводе летом 2025 года
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.