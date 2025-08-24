Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Выжил в глине, под асфальтом, у забора! Чудо-многолетник для красивого сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Герань для пейзажного сада: неприхотливая красота на все лето. Если вы мечтаете о саде, который выглядит естественно и требует минимального ухода, обратите внимание на многолетние герани! Эти растения — настоящая находка для ландшафтного дизайна в природном стиле. Они создают прекрасные объемные куртины, обильно цветут с июня до сентября и сохраняют декоративность даже после цветения благодаря ажурной листве.

Для пейзажного сада идеально подходят два вида: герань кроваво-красная и герань армянская. Кроваво-красная герань образует аккуратные куполообразные кустики высотой до 30–40 см с ярко-малиновыми цветками и изящными резными листьями, которые осенью приобретают красноватый оттенок. Армянская герань более высокая (до 60 см) с крупными сиренево-фиолетовыми цветками, украшенными темными прожилками, — она выглядит особенно эффектно в групповых посадках.

Оба вида исключительно неприхотливы: хорошо растут на солнце и в полутени, переносят засуху, не требуют частого деления и укрытия на зиму. Они прекрасно сочетаются с розами, злаками и другими многолетниками, создавая естественные переходы между растениями. Главное — посадить их один раз и годами наслаждаться их красотой без лишних хлопот!

