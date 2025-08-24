Успеете посадить в сентябре, зацветут в апреле! Многолетники с «коронами»

Сентябрь — идеальное время для посадки нарциссов: яркие звёзды весеннего сада! Эти неприхотливые многолетники успевают укорениться до зимы, даря яркие цветы уже в апреле. Нарциссы, известные своей элегантной красотой и тонким ароматом, покоряют садоводов простотой ухода и устойчивостью к болезням. Их цветы, от белоснежных до насыщенно-жёлтых, с коронками разных форм, станут украшением любого участка.

Нарциссы не требуют особых условий: они прекрасно растут на хорошо дренированной почве, на солнце или в полутени. Луковицы высаживают на глубину 15–20 см, с расстоянием 10–12 см между ними. Эти растения идеальны для клумб, рабаток, групповых посадок среди кустарников или ярких акцентов в саду. Нарциссы долговечны, годами радуя цветением без необходимости пересадки.

Совет: 5 сортов нарциссов для вашего сада

Ice Follies — белые лепестки с кремовой коронкой. Tête-à-Tête — миниатюрный, ярко-жёлтый, идеален для бордюров. Pink Charm — белый с розовой коронкой, очень нежный. Tahiti — махровый, жёлто-оранжевый, эффектный. Golden Ducat — полностью жёлтый, махровый, солнечный.

Успейте посадить нарциссы в сентябре, и весной ваш сад засияет их солнечной красотой!

Ранее мы рассказывали о подкормках для гортензии. Они будут цвести до поздней осени!