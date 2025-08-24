Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 07:00

Успеете посадить в сентябре, зацветут в апреле! Многолетники с «коронами»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сентябрь — идеальное время для посадки нарциссов: яркие звёзды весеннего сада! Эти неприхотливые многолетники успевают укорениться до зимы, даря яркие цветы уже в апреле. Нарциссы, известные своей элегантной красотой и тонким ароматом, покоряют садоводов простотой ухода и устойчивостью к болезням. Их цветы, от белоснежных до насыщенно-жёлтых, с коронками разных форм, станут украшением любого участка.

Нарциссы не требуют особых условий: они прекрасно растут на хорошо дренированной почве, на солнце или в полутени. Луковицы высаживают на глубину 15–20 см, с расстоянием 10–12 см между ними. Эти растения идеальны для клумб, рабаток, групповых посадок среди кустарников или ярких акцентов в саду. Нарциссы долговечны, годами радуя цветением без необходимости пересадки.

Совет: 5 сортов нарциссов для вашего сада

  1. Ice Follies — белые лепестки с кремовой коронкой.
  2. Tête-à-Tête — миниатюрный, ярко-жёлтый, идеален для бордюров.
  3. Pink Charm — белый с розовой коронкой, очень нежный.
  4. Tahiti — махровый, жёлто-оранжевый, эффектный.
  5. Golden Ducat — полностью жёлтый, махровый, солнечный.

Успейте посадить нарциссы в сентябре, и весной ваш сад засияет их солнечной красотой!

Ранее мы рассказывали о подкормках для гортензии. Они будут цвести до поздней осени!

цветы
сады
многолетники
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ взорвался рядом с АЭС
Раскрыто, к чему еще причастен подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
ВСУ попытались атаковать Россию почти сотней беспилотников
Артиллерия ВС России лишила ВСУ «глаз»
Синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон на черноморском побережье
Мошенники придумали, как обмануть мужчин от имени Минобороны
Классический манник на кефире в духовке: воздушный, как облако!
Диверсионный провал ВСУ, бои под Купянском: новости СВО к утру 24 августа
Ответ РФ Западу. Что известно о российском мюзикле «Стив Джобс»
«Беспринципные»: Сальдо раскрыл, чем занимаются наемники в Херсоне
Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА
Брянский губернатор раскрыл последствия атаки беспилотников на регион
Российские силы сбили беспилотники в Ленинградской области
Автобус со школьниками перевернулся на полной скорости
Москвичам пообещали раннюю осень в августе
В Совфеде увидели риск создания комиссий по защите чести педагогов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 августа
Суд Москвы запретил три Telegram-канала
Силы ПВО защитили Ленобласть от украинских дронов
Промышленное предприятие в Сызрани попало под удар
Дальше
Самое популярное
Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.