Осень пришла: спасай урожай, пока не схватила ледяная лапа

Первый осенний мороз может уничтожить грядки всего за одну ночь. Чтобы не потерять плоды своего труда, действовать нужно быстро и по плану.

В первую очередь — нежные овощи.

Огурцы, кабачки, патиссоны, недозрелые тыквы, баклажаны и перцы не переносят даже лёгкого заморозка. Их стоит собрать сразу, даже если они не достигли идеального размера. Недозрелые тыквы легко дозарить в помещении.

Дальше — корнеплоды с ботвой.

Свекла, морковь, репа, дайкон с повреждённой морозом ботвой могут начать гнить. Листья срезают, оставляя короткие черешки, корнеплоды просушивают и отправляют на хранение.

Помидоры — не тянем.

Даже бланжевые и зелёные плоды собирают перед заморозками. Зеленые дозревают в ящиках, а с признаками болезней убирают отдельно.

Капуста — стойкая, но не вечная.

Белокочанная, краснокочанная и брюссельская выдержат прохладу, но для длительного хранения их убирают до сильных морозов, снимая повреждённые листья.

Зелень и картофель — по ситуации.

Петрушка, салаты, шпинат, укроп могут пережить лёгкий мороз под укрытием, но при -3 °C и ниже основной урожай лучше срезать. Картофель с подмёрзшей ботвой нужно выкопать в течение пары дней, иначе гниль перейдёт на клубни.

Своевременная уборка по приоритетам — шанс сохранить большую часть урожая, даже если погода решила сыграть против вас.

