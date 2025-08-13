Огурцы оживут за неделю: секретная подкормка из хлеба и крапивы

Август — не время расслабляться, если вы хотите получить богатый урожай огурцов. В жаркую погоду растения особенно нуждаются в питании и влаге. Отличным решением станет настой из хлеба и крапивы — полностью безопасная и эффективная подкормка, которую можно применять регулярно.

Как приготовить настой:

В 10 литров тёплой воды положите две буханки нарезанного тёмного хлеба и несколько пучков свежей крапивы. Закройте ёмкость крышкой и поставьте в тёплое место на 4 дня. После брожения процедите настой — это концентрат. Разбавьте его водой в соотношении 1:10.

Как применять:

Под каждый куст огурцов выливайте по 1 литру раствора. Повторяйте подкормку раз в две недели до конца плодоношения. Этот состав подойдёт и для других овощных культур, которые дают слабый урожай.

Такое простое средство помогает растениям получать всё необходимое, даже в самый знойный август.

