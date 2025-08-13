Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 17:18

Огурцы оживут за неделю: секретная подкормка из хлеба и крапивы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Август — не время расслабляться, если вы хотите получить богатый урожай огурцов. В жаркую погоду растения особенно нуждаются в питании и влаге. Отличным решением станет настой из хлеба и крапивы — полностью безопасная и эффективная подкормка, которую можно применять регулярно.

Как приготовить настой:

  1. В 10 литров тёплой воды положите две буханки нарезанного тёмного хлеба и несколько пучков свежей крапивы.
  2. Закройте ёмкость крышкой и поставьте в тёплое место на 4 дня.
  3. После брожения процедите настой — это концентрат. Разбавьте его водой в соотношении 1:10.

Как применять:
Под каждый куст огурцов выливайте по 1 литру раствора. Повторяйте подкормку раз в две недели до конца плодоношения. Этот состав подойдёт и для других овощных культур, которые дают слабый урожай.

Такое простое средство помогает растениям получать всё необходимое, даже в самый знойный август.

Ранее сообщалось о способе закалки картошки, который обеспечит 100-процентную всхожесть!

огурцы
советы
подкормки
огороды
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион в пятый раз оказался атакован ВСУ
В Telegram отреагировали на блокировку звонков для российских пользователей
Диетолог предостерегла от покупки нарезанных арбузов с рынка
«Невротический улучшайзинг»: сексолог разнес интимную косметологию
На Западе узнали о поиске США места для встречи Трампа, Путина и Зеленского
В Европе могут принять неожиданное решение по антироссийским санкциям
Макрон раскрыл цель Трампа на переговорах с Путиным
Мерц признал важность встречи Путина и Трампа на Аляске
Украина готова пойти на запрещенные приемы перед переговорами на Аляске
Сиделка Краско ответила на обвинения во лжи со стороны экс-жены актера
Коц: Украина требует от России отказаться от одного козыря
Названа причина огромного разрыва цен на новостройки и вторичное жилье
«Расчленит и скормит собаке»: звезда «Дома-2» еле уцелела при изнасиловании
Звездный телеведущий прислал прощальный венок на могилу Краско
В Германии заявили о готовности Украины обсуждать вопрос территорий
В Минцифры раскрыли, когда в России заработают звонки в Telegram и WhatsApp
Автоюрист высказался о возможном запрете «иранской тонировки»
Россияне нашли замену заблокированным Telegram и WhatsApp
Сексолог объяснил, что делать партнерам с разной половой конституцией
Подозревали сатанистов: как накажут убийцу 11 девушек на Алтае?
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.