Аналитик оценил последствия возможного разрыва сделки РФ и Боливии по литию Аналитик Демидов: разрыв сделки по литию с Боливией не ударит по России

Разрыв сделки России и Боливии по литию не поставит Москву в неудобное положение, так как при необходимости стране будет достаточно сырья из собственных месторождений, заявил NEWS.ru аналитик Владимир Демидов. По его словам, скачки цен на литий на мировом рынке делают инвестиции в другие государства нецелесообразными.

Критичен ли для нас разрыв соглашения с Боливией? Я не думаю, потому что очень сильные скачки цен на литий на мировом рынке ставят под сомнение целесообразность строительства [заводов по изготовлению литиевых батарей] и каких-то больших инвестиций в страны Латинской Америки и любые другие государства. Я думаю, что к моменту, когда нам действительно понадобится литий, а он будет в основном нужен для электрооборудования и электротранспорта, Россия сможет использовать сырье, которое есть на ее территории, — сказал Демидов.

Он добавил, что большинство месторождений лития находятся в Чили, Аргентине и Боливии, поэтому все страны стараются попасть в этот регион. При этом, по словам аналитика, ситуация с Сукре складывается непростая из-за ориентированности ее соседей на США.

Боливия когда-то являлась социалистическим государством, поэтому у нее до сих пор есть хорошие связи с Россией и Китаем. На данный момент Пекин уже ведет разработку литиевых месторождений, так называемых литиевых озер в Боливии. В России структура Росатома должна была работать в Боливии по разработке месторождения. Под него в Калининграде должен был строиться завод по изготовлению батарей. Строительство еще даже не началось, — добавил Демидов.

Ранее кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога заявил, что в случае победы на выборах намерен расторгнуть соглашение о добыче лития с Россией и Китаем. По его словам, существующие контракты не будут признаны.