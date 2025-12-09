ТИЭФ'25
09 декабря 2025

Серебро преодолело исторический ценовой рубеж на бирже

Биржевые котировки серебра впервые поднялись выше отметки в $60

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Биржевая стоимость серебра впервые преодолела исторический рубеж в $60 (4565,6 рубля) за тройскую унцию, показав рост фьючерсов с поставкой в марте более чем на 3%, говорится в данных биржи Comex. Рост котировок ускорялся в течение торговой сессии.

К 18:42 понедельника, 8 декабря, подорожание достигло 3,64%, а котировки на максимуме коснулись отметки в $60,535 (4676 рублей) за унцию. Основным драйвером роста рынок называет ожидание итогов заседания ФРС 9-10 декабря, где будет принято решение по монетарной политике.

Ранее в пресс-службе СПБ Биржи сообщили, что оборот торгов акциями российских компаний в ноябре 2025 года сократился на 14,94% в месячном сопоставлении, составив 144,87 млрд руб. При этом данный показатель в 31,1 раза превысил результат ноября 2024 года, когда объем составлял лишь 4,66 млрд руб.

Кроме того, Петербургская биржа впервые в своей практике применила максимальную санкцию, отстранив от торгов на 10 сессий компанию «Совкомбанк товарный трейдинг». Как сообщает пресс-служба площадки, причиной стало массовое приобретение нефтепродуктов на единой ценовой базе, размер которого превысил установленный лимит.

