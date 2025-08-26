День знаний — 2025
Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы СКР

Путин продлил срок полномочий председателя СКР Бастрыкина на один год

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин продлил срок полномочий Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета России, передает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, срок службы продлен до августа 2026 года.

Бастрыкин занимает должность главы СКР с 2011 года. В СМИ ранее обсуждалась его возможная кандидатура на пост председателя Верховного суда России.

Ранее стало известно, что на должность генерального прокурора рассматривается полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. С 2000 по 2005 год Гуцан работал помощником замгенпрокурора по особым поручениям, после чего занял пост заместителя директора Федеральной службы судебных приставов. В 2007–2018 годах он занимал должность замгенпрокурора, а затем стал полпредом в СЗФО, сменив Александра Беглова.

До этого uлава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин рассказал, что генеральный прокурор России Игорь Краснов подал заявление на пост председателя Верховного суда. Другие детали пока не раскрываются.

