Нежный, сырный, с чесночной ноткой — этот соус идеален для креветок

Нежные креветки в сливочно-сырном соусе — это блюдо, которое украсит любой стол и удивит своей простотой приготовления. Всего несколько ингредиентов и 15 минут времени — и перед вами настоящее ресторанное угощение, которое по вкусу превзойдет многие сложные блюда.

Возьмите 300 г свежих креветок, обжарьте их на оливковом масле до золотистого оттенка (1–2 минуты). Добавьте 2 измельченных зубчика чеснока — он придаст блюду неповторимый аромат. Влейте 150 мл сливок и всыпьте 80 г тертого сыра, постоянно помешивая, пока соус не станет однородным. Украсьте свежей петрушкой — она добавит яркий акцент.

Подавайте креветки как самостоятельное блюдо с хрустящим багетом или в качестве соуса к пасте. Такой соус настолько вкусен, что его можно есть ложкой! Главное преимущество — простота: минимум ингредиентов, минимум времени, максимум удовольствия.

