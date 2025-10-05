Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 08:34

Классика с морским акцентом: этот трюк с креветками преобразит оливье — с колбасой больше не захочется

Салат оливье с креветками представляет собой современную интерпретацию классического новогоднего блюда. Это сочетание сохраняет узнаваемый вкус салата, но придает ему более изысканный и легкий характер. Замена колбасы на морепродукты делает блюдо интересным вариантом для праздничного стола.

Для приготовления потребуется: 300 г отварных креветок, 4 картофелины, 2 моркови, 4 яйца, 3 соленых огурца, 1 банка консервированного зеленого горошка, 150 г майонеза, зелень укропа, соль по вкусу. Овощи и яйца отваривают до готовности, очищают и нарезают кубиками. Креветки очищают от панцирей, крупные экземпляры разрезают на части. Все ингредиенты соединяют в салатнице, добавляют горошек и заправляют майонезом. Секрет успеха заключается в использовании качественных креветок и правильной их подготовке — следует слегка недоваривать морепродукты, чтобы они сохранили сочность. Для более легкой версии майонез можно смешать с натуральным йогуртом. Готовый салат украшают зеленью и целыми креветками.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

