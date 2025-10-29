Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 08:02

Консервы из тунца правят балом — собираю сытный салат к обеду за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат я попробовал в гостях у друзей семьи. Простое сочетание консервированного тунца с овощами и яйцом оказалось настолько удачным, что теперь это мое спасение, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное. Особенно радует, что все ингредиенты всегда под рукой.

Для салата мне нужно: тунец в собственном соку (180 г), кукуруза консервированная (200 г), красный лук (1 шт., примерно 100 г), соленые огурцы (2 шт.), яйца отварные (2 шт.). Для заправки смешиваю сметану (3 ст. л.) с майонезом (2 ст. л.) — так салат получается нежным, но не слишком калорийным. Готовлю так: тунец разминаю вилкой, лук и огурцы нарезаю мелкими кубиками, яйца крупно тру. Все ингредиенты смешиваю с кукурузой и заправкой. Даю настояться 10–15 минут в холодильнике. Подаю с зеленью и свежим хлебом.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

