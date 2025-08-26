Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 10:00

Посадите в сентябре, зацветет после снега! Магический многолетник на 10 лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посадите в сентябре, зацветут после снега! Магический многолетник живет 10 лет! Ярко-синие, фиолетовые или белые свечки мускари, известные также как «мышиный гиацинт», — одни из первых вестников весны. Эти очаровательные луковичные многолетники зацветают сразу после схода снега, наполняя сад тонким мускусным ароматом и создавая незабываемые цветовые акценты.

Садоводы ценят мускари за феноменальную неприхотливость и морозостойкость. По данным авторитетного издания RHS (Royal Horticultural Society), они успешно зимуют без укрытия даже в условиях сурового климата, выдерживая морозы до -35 °C. Их способность годами расти на одном месте (5–10 лет) и активно разрастаться, образуя плотные цветущие ковры, делает их идеальным выбором для занятых дачников.

Для успешной посадки важно выбрать солнечное или полутенистое место без застоя воды. Как советуют специалисты, луковицы высаживают группами по 10–15 штук на глубину 6–8 см в сентябре-октябре, чтобы они укоренились до заморозков. Мускари прекрасно смотрятся в рокариях, бордюрах и под кронами деревьев, а их миниатюрные размеры (10–20 см) позволяют создавать изысканные композиции в любом уголке сада.

Ранее мы рассказывали о многолетниках, который можно посадить в сентябре! Сад будет роскошным с весны.

многолетники
цветы
сады
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузинский генерал объяснил, что готовил Саакашвили для Южной Осетии
Гинеколог предупредил о последствиях кесарева сечения
Автоэксперт объяснил низкие продажи «Москвича-8»
В Венгрии обвинили Киев в нападении на страну
Сексолог оценила идею запретить просмотр порно
Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа
«Автостат» назвал лидера вторичного рынка
В одном из российских городов трамвай насмерть сбил пожилого человека
В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО
Россиянам ограничат количество банковских карт
Раскрыта важная особенность нового пакета санкций ЕС против России
В Египте у российских туристов массово блокируют телефоны
Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду
Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября
В Турции не исключили, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог выжить
Съемка чужой драки обернулась избиением сироты
В Госдуме раскрыли, сколько людей поддержали изменения в домашних заданиях
Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Врио замгубернатора Курской области Базарова этапировали в Москву
«Солнцепек» устроил «огненный ад» для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.