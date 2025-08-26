Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 12:45

Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом

Яхта застряла под мостом в подмосковном Долгопрудном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Долгопрудном яхта застряла под мостом, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, 19-метровое судно модели Princess 60 стоимостью 80 млн рублей, рассчитанное на три каюты, перевозили на фуре с белорусскими номерами. Водителю грозит штраф за нарушение правил перевозки грузов.

На опубликованных кадрах видно, что под эстакадой стоит грузовик, в прицепе которого закреплена большая яхта. Скорее всего, перевозчик не рассчитал габариты судна.

Ранее в Выборгском заливе Ленинградской области столкнулись два маломерных судна, в результате чего пострадали семь человек. Трое из них были доставлены в больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

До этого на Волге загорелась яхта «Мечта», в результате пожара судно получило значительные повреждения. Инцидент произошел на территории Хвалынского района Саратовской области. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, спаслись шесть человек, никто не пострадал.

Подмосковье
яхты
мосты
перевозки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Епископ рассказал о вреде эзотерических практик
На Западе узнали об обсуждении США и России энергетических сделок
Жива ли альпинистка Наговицына на самом деле? Помощь Бастрыкина, сын
В Кузбассе из-за кризиса остановили работу 17 угольных предприятий
Боец СВО развеял миф о роли танков в современных боевых действиях
Рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке
Стало известна причина смерти актера Алексея Аптовцева
Суд вынес решение в отношении Алекса Лесли
Россиянам рассказали, какие консервы нельзя есть
IT-эксперт оценил запрет банкам выдавать свыше десяти карт в одни руки
Samsung ответил на сообщения о предустановке МАХ на свои смартфоны
В России могут оставить только целевые места для студентов-медиков
Налет на Крым, отравленная вода, сотни трупов: ВСУ атакуют РФ 26 августа
СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Натальей Наговицыной
«Перебьетесь, домой»: Миронов призвал «гнать» мигрантов
Дочь Пескова заподозрили в беременности
Названы главные ошибки альпинистки Наговицыной
«Мы не признаем»: в Боливии взбунтовались против России
В России ужесточат правила для охотников
Стилист оценила новую стрижку Чиповской
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.