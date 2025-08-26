Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом Яхта застряла под мостом в подмосковном Долгопрудном

В подмосковном Долгопрудном яхта застряла под мостом, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, 19-метровое судно модели Princess 60 стоимостью 80 млн рублей, рассчитанное на три каюты, перевозили на фуре с белорусскими номерами. Водителю грозит штраф за нарушение правил перевозки грузов.

На опубликованных кадрах видно, что под эстакадой стоит грузовик, в прицепе которого закреплена большая яхта. Скорее всего, перевозчик не рассчитал габариты судна.

Ранее в Выборгском заливе Ленинградской области столкнулись два маломерных судна, в результате чего пострадали семь человек. Трое из них были доставлены в больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

До этого на Волге загорелась яхта «Мечта», в результате пожара судно получило значительные повреждения. Инцидент произошел на территории Хвалынского района Саратовской области. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, спаслись шесть человек, никто не пострадал.