В Ленобласти отдых на воде закончился для семи человек госпитализацией

24 августа 2025 в 16:03

В Выборгском заливе Ленинградской области столкнулись два маломерных судна, в результате чего пострадали семь человек, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Трое из них были доставлены в больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Вечером 23 августа 2025 года в акватории Выборгского залива вблизи базы отдыха «Лавола» в Выборгском районе Ленинградской области произошло столкновение двух маломерных судов, на одном из которых находились пассажиры. В результате столкновения семь человек получили телесные повреждения, из них трое госпитализированы в больницу, — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. На обоих судах зафиксированы механические повреждения. Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Ранее два китайских военных корабля столкнулись друг с другом во время преследования филиппинского судна в Южно-Китайском море. Инцидент произошел у острова Хуанъянь, когда катер береговой охраны, применявший водометную пушку, врезался в более крупный корабль НОАК. В результате оба судна получили серьезные повреждения корпуса.

Ленинградская область
аварии
Следственный комитет
суда
