11 августа 2025 в 21:23

Два военных корабля столкнулись при преследовании другого судна

Два военных корабля из Китая столкнулись при преследовании филиппинского судна

Фото: Iranian Army Office/Global Look Press

Военные корабли Китая столкнулись друг с другом во время преследования филиппинского судна в Южно-Китайском море, сообщает издание The Japan Times. Инцидент произошел возле острова Хуанъянь.

Китайский катер береговой охраны активно преследовал филиппинское судно, применяя водометную пушку. В ходе погони он неожиданно врезался в более крупный корабль НОАК с бортовым номером 164. Столкновение привело к серьезным повреждениям обоих китайских судов — у военного корабля образовалась пробоина в корпусе, а катер получил повреждения носовой части.

Ранее совместная группировка кораблей Тихоокеанского флота России и ВМС Китая приступила к плановому патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Совместные морские операции России и Китая в АТР проводятся ежегодно с 2021 года и стали важным элементом двустороннего военного сотрудничества.

Между тем большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» не выйдет на испытания в 2025 году, как ожидалось ранее. Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал, что ремонтные работы продолжаются, но точные сроки завершения неизвестны.

