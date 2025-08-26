Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО Экс-генерал Попов заявил, что пойдет на СВО лишь военачальником

Бывший командующий 58-й армией экс-генерал-майор Иван Попов заявил, что пойдет на СВО лишь военачальником. По словам бывшего генерала, которые приводит его адвокат Сергей Буйновский в разговоре с Daily Storm, речь идет о восстановлении прав в полном объеме.

Попов высказывал свою позицию, что если ехать на СВО — то надо восстановить свои права в полном объеме. То есть реабилитироваться, а уж потом ехать воевать, — сообщил правозащитник.

В настоящее время Попов находится в следственном изоляторе Тамбова, отметил адвокат. Его еще не этапировали в колонию. Когда это произойдет, правозащитник не сообщил.

Попова признали виновным в мошенничестве 24 апреля. В частности, экс-генерала обвинили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. Суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Попову выдали орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Его наградили за отражение наступления украинской армии летом 2023 года.

Ранее член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Попов нужен в зоне СВО. По его словам, он является хорошим командиром.