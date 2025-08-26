Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 12:49

«Проповедует ненависть»: депутат об уроках истории «Азова» на Украине

Депутат Иванов: Украина проповедует ненависть детям уроками истории об «Азове»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изучение истории батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в школах проповедует ненависть детям, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, в России патриотическое воспитание строится на рассказах о мужестве героев СССР.

Вот оно, коренное отличие наших подходов к воспитанию молодого поколения. Пока мы рассказываем нашим детям о настоящих героях — о тех, кто сражался против нацизма в годы Великой Отечественной войны, кто отдал жизни за освобождение мира от этой чумы, — на соседней территории предлагают воспитывать детей на историях тех, кто проповедует ненависть и повторяет преступления фашистов. В России патриотическое воспитание строится на примерах мужества и самопожертвования героев Советского Союза, — сказал Иванов.

Он уточнил, что память о погибших за Родину бойцах и ветеранах, дошедших до Берлина, объединяет россиян и делает сильнее. По словам депутата, воспитание украинских детей на историях об «Азове» является путем к разжиганию ненависти и разрушению будущего целых поколений.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный выступил с инициативой включить изучение «подвигов» «Азова» в школьную программу. Он предложил заменить традиционную гуманитарную подготовку изучением истории националистических формирований.

Украина
дети
депутаты
воспитание
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действовать на опережение»: Миронов призвал усилить контроль над миграцией
Под Анапой бушует лесной пожар
Епископ рассказал о вреде эзотерических практик
На Западе узнали об обсуждении США и России энергетических сделок
Жива ли альпинистка Наговицына на самом деле? Помощь Бастрыкина, сын
В Кузбассе из-за кризиса остановили работу 17 угольных предприятий
Боец СВО развеял миф о роли танков в современных боевых действиях
Рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке
Стало известна причина смерти актера Алексея Аптовцева
Суд вынес решение в отношении Алекса Лесли
Россиянам рассказали, какие консервы нельзя есть
IT-эксперт оценил запрет банкам выдавать свыше десяти карт в одни руки
Samsung ответил на сообщения о предустановке МАХ на свои смартфоны
В России могут оставить только целевые места для студентов-медиков
Налет на Крым, отравленная вода, сотни трупов: ВСУ атакуют РФ 26 августа
СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Натальей Наговицыной
«Перебьетесь, домой»: Миронов призвал «гнать» мигрантов
Дочь Пескова заподозрили в беременности
Названы главные ошибки альпинистки Наговицыной
«Мы не признаем»: в Боливии взбунтовались против России
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.