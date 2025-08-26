Изучение истории батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в школах проповедует ненависть детям, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, в России патриотическое воспитание строится на рассказах о мужестве героев СССР.

Вот оно, коренное отличие наших подходов к воспитанию молодого поколения. Пока мы рассказываем нашим детям о настоящих героях — о тех, кто сражался против нацизма в годы Великой Отечественной войны, кто отдал жизни за освобождение мира от этой чумы, — на соседней территории предлагают воспитывать детей на историях тех, кто проповедует ненависть и повторяет преступления фашистов. В России патриотическое воспитание строится на примерах мужества и самопожертвования героев Советского Союза, — сказал Иванов.

Он уточнил, что память о погибших за Родину бойцах и ветеранах, дошедших до Берлина, объединяет россиян и делает сильнее. По словам депутата, воспитание украинских детей на историях об «Азове» является путем к разжиганию ненависти и разрушению будущего целых поколений.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный выступил с инициативой включить изучение «подвигов» «Азова» в школьную программу. Он предложил заменить традиционную гуманитарную подготовку изучением истории националистических формирований.