Эти цветы нельзя дарить на 1 Сентября — дурной тон и позор для родителей

Презент для учителя в виде букета на День знаний — давно устоявшаяся традиция, однако не все цветы подойдут для праздника. Рассказываем, какие букеты нельзя дарить на 1 Сентября.

Некоторые цветы считаются плохой приметой и могут невольно навлечь неприятности. Желтые цветы (особенно хризантемы и тюльпаны) символизируют разлуку и недоверие — даря их, вы словно намекаете на скорое расставание. Гвоздики ассоциируются с трауром, создавая мрачное впечатление. Черные розы или темно-бордовые цветы с черными прожилками могут быть восприняты как скрытая угроза или пожелание зла.

Искусственные цветы — худший вариант, так как они «мертвые» и притягивают негативную энергетику, а еще напоминают о кладбище. Лилии с их тяжелым ароматом считаются цветами искушения и нечистых помыслов — не лучший символ для школы. Колючие растения (розы без обработки шипов, кактусы) несут энергетику конфликтов и непонимания. Все эти цветы — дурной тон и позор для родителей.

Выбирайте нейтральные, светлые цветы без резкого запаха — белые ромашки, нежно-розовые пионы, голубые ирисы или классические розы пастельных оттенков. Они не только безопасны с точки зрения примет, но и создают праздничное настроение.

