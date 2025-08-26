Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 07:33

Эти цветы нельзя дарить на 1 Сентября — дурной тон и позор для родителей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Презент для учителя в виде букета на День знаний — давно устоявшаяся традиция, однако не все цветы подойдут для праздника. Рассказываем, какие букеты нельзя дарить на 1 Сентября.

Некоторые цветы считаются плохой приметой и могут невольно навлечь неприятности. Желтые цветы (особенно хризантемы и тюльпаны) символизируют разлуку и недоверие — даря их, вы словно намекаете на скорое расставание. Гвоздики ассоциируются с трауром, создавая мрачное впечатление. Черные розы или темно-бордовые цветы с черными прожилками могут быть восприняты как скрытая угроза или пожелание зла.

Искусственные цветы — худший вариант, так как они «мертвые» и притягивают негативную энергетику, а еще напоминают о кладбище. Лилии с их тяжелым ароматом считаются цветами искушения и нечистых помыслов — не лучший символ для школы. Колючие растения (розы без обработки шипов, кактусы) несут энергетику конфликтов и непонимания. Все эти цветы — дурной тон и позор для родителей.

Выбирайте нейтральные, светлые цветы без резкого запаха — белые ромашки, нежно-розовые пионы, голубые ирисы или классические розы пастельных оттенков. Они не только безопасны с точки зрения примет, но и создают праздничное настроение.

Ранее стало известно, как помочь первоклассникам адаптироваться к школе.

цветы
праздники
1 сентября
День знаний
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали способ экономить на найме рабочих для ремонта
Марочко заявил, что российские военные зашли в северную часть Купянска
Зарплаты будут считать по-новому с 1 сентября: кто станет получать больше
Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Более 40 украинских беспилотников попытались атаковать Россию ночью
Главе отделения ДОСААФ в Краснодарском крае грозит десять лет тюрьмы
Российского актера из «Игры престолов» признали угрозой на Украине
В Госдуме объяснили желание Зеленского увидеться с Путиным
В Башкирии раскрыты миллиардные махинации с онлайн-казино
Синоптик предупредил об аномальной погоде в большинстве регионов
Россиянка прошла во второй круг US Open, уступив всего один гейм
Собянин раскрыл, сколько москвичей участвуют в СВО
США направили во Францию запрос на экстрадицию баскетболиста из России
В одном из аэропортов Татарстана перестали принимать рейсы
ВСУ атаковали беспилотниками один из регионов на юге России
Названы нестандартные упражнения для развития силы ног
ПВО нейтрализовала более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
«Лучше заранее»: альпинист о сроках подготовки к горному восхождению
Российские дроноводы поразили технику ВСУ в лесополосе
Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.