Успейте посадить эти многолетники в сентябре! Сад будет роскошным с весны! Начало осени — идеальное время для деления и посадки корневищных многолетних растений. Прохладная погода и влажная почва создают оптимальные условия для укоренения, что гарантирует успешную зимовку и мощный старт весной.

Пионы — классика сентябрьской посадки. Деление и пересадка взрослых кустов в это время позволяет растению направить все силы на развитие корневой системы, а не на вегетацию. Это залог пышного цветения в следующем сезоне.

Ирисы бородатые также требуют осеннего деления. Их корневища выкапывают, делят на звенья с веером листьев и высаживают, не заглубляя, чтобы спинка корневища прогревалась солнцем. Это предотвращает гниение и стимулирует закладку цветочных почек.

Флоксы метельчатые прекрасно приживаются при осенней посадке. Главное условие — регулярный полив после высадки для развития корней. Они зимостойки, но для успешной перезимовки рекомендуется замульчировать основание кустов компостом.

Лилейники — самые неприхотливые из перечисленных. Их мясистые шнуровидные корни быстро адаптируются. Посадка в сентябре позволяет им надежно укорениться до морозов и рано тронуться в рост весной.

Посадка в сентябре — это стратегический шаг для создания красивого и здорового сада на годы вперед.

