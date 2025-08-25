Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 06:00

Успейте посадить эти многолетники в сентябре! Сад будет роскошным с весны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Успейте посадить эти многолетники в сентябре! Сад будет роскошным с весны! Начало осени — идеальное время для деления и посадки корневищных многолетних растений. Прохладная погода и влажная почва создают оптимальные условия для укоренения, что гарантирует успешную зимовку и мощный старт весной.

Пионы — классика сентябрьской посадки. Деление и пересадка взрослых кустов в это время позволяет растению направить все силы на развитие корневой системы, а не на вегетацию. Это залог пышного цветения в следующем сезоне.

Ирисы бородатые также требуют осеннего деления. Их корневища выкапывают, делят на звенья с веером листьев и высаживают, не заглубляя, чтобы спинка корневища прогревалась солнцем. Это предотвращает гниение и стимулирует закладку цветочных почек.

Флоксы метельчатые прекрасно приживаются при осенней посадке. Главное условие — регулярный полив после высадки для развития корней. Они зимостойки, но для успешной перезимовки рекомендуется замульчировать основание кустов компостом.

Лилейники — самые неприхотливые из перечисленных. Их мясистые шнуровидные корни быстро адаптируются. Посадка в сентябре позволяет им надежно укорениться до морозов и рано тронуться в рост весной.

Посадка в сентябре — это стратегический шаг для создания красивого и здорового сада на годы вперед.

Ранее мы рассказывали о многолетнике. который можно посадить в сентябре. Невероятные цветы 10 лет с вами.

цветы
многолетники
сады
огороды
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соседняя с Россией страна начинает масштабные военные учения
Адвокат раскрыла, как можно увеличить алименты на ребенка
Силы ПВО сбили более 20 украинских беспилотников в регионах России
В Китае раскрыли, что нужно сделать Зеленскому ради встречи с Путиным
Пышные и воздушные оладьи на кефире: самый быстрый способ
В Киргизии перестали искать потерявшихся альпинистов
В Минтрансе России раскрыли, запретят ли перевозить пауэрбанки в самолете
В России может появиться новый семейный статус для мужчин
Россиянам перечислили признаки туроператоров-мошенников
Лето всё: лютый холод, заморозки вместо бабьего лета: погода в сентябре
Посол КНР поделился ожиданиями от предстоящего саммита в Тяньцзине
Противопожарный вертолет не долетел до пункта назначения во Франции
Юрист ответила, могут ли уволить за отказ устанавливать мессенджер
Россиянам назвали топ-5 ошибок при покупке загородного дома
В Смоленской области сбили группу дронов ВСУ
Боец ВС РФ в одиночку спас раненых товарищей под обстрелом ВСУ
Россиянам рассказали, как бороться с хронической усталостью осенью
Спасатели нашли пропавших на Итурупе туристов
Два дрона пытались атаковать Москву
Посол РФ в Белграде оценил протесты в Сербии
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.