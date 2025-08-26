Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 07:30

«Лунная пыль» — неприхотливый многолетник! Выживет без воды и в мороз

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Лунная пыль» — неприхотливый многолетник! Выживет без воды и в мороз! Мыльнянка базиликолистная «лунная пыль» — один из самых очаровательных и практичных многолетников для современного сада. Это стелющееся растение, высота которого не превышает 15 см, образует невероятно плотные подушки, буквально усыпанные мелкими (1–2 см) нежно-розовыми или лиловыми цветками с тонким ароматом.

Согласно данным Ботанического сада РАН, этот вид мыльнянки отличается исключительной зимостойкостью (до −35°C) и засухоустойчивостью, что делает его идеальным для регионов с малоснежными зимами и жарким летом. Садоводы особенно ценят этот сорт за быстрое разрастание и раннее цветение — уже в конце мая «лунная пыль» создает сплошной цветущий ковер, который сохраняет декоративность до двух месяцев.

Мыльнянка прекрасно чувствует себя на бедных каменистых почвах и не выносит застоя воды, что делает ее незаменимой для альпинариев и рокариев. При этом она успешно растет на одном месте 6–8 лет без потери декоративности.

Для успешного выращивания достаточно посадить растение на хорошо дренированном солнечном участке с нейтральной или слабощелочной почвой. Легко размножается делением куста весной или черенкованием после цветения. Этот неприхотливый многолетник станет изящным украшением подпорных стенок, бордюров и каменистых садов, не требуя особого ухода.

Ранее мы рассказывали о тюльпане, который покорил всех садоводов! Посадите мохнатый красавчик в сентябре.

многолетники
цветы
сады
дачи
огороды
клумба
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали способ экономить на найме рабочих для ремонта
Марочко заявил, что российские военные зашли в северную часть Купянска
Зарплаты будут считать по-новому с 1 сентября: кто станет получать больше
Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Более 40 украинских беспилотников попытались атаковать Россию ночью
Главе отделения ДОСААФ в Краснодарском крае грозит десять лет тюрьмы
Российского актера из «Игры престолов» признали угрозой на Украине
В Госдуме объяснили желание Зеленского увидеться с Путиным
В Башкирии раскрыты миллиардные махинации с онлайн-казино
Синоптик предупредил об аномальной погоде в большинстве регионов
Россиянка прошла во второй круг US Open, уступив всего один гейм
Собянин раскрыл, сколько москвичей участвуют в СВО
США направили во Францию запрос на экстрадицию баскетболиста из России
В одном из аэропортов Татарстана перестали принимать рейсы
ВСУ атаковали беспилотниками один из регионов на юге России
Названы нестандартные упражнения для развития силы ног
ПВО нейтрализовала более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
«Лучше заранее»: альпинист о сроках подготовки к горному восхождению
Российские дроноводы поразили технику ВСУ в лесополосе
Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.