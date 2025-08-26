«Лунная пыль» — неприхотливый многолетник! Выживет без воды и в мороз! Мыльнянка базиликолистная «лунная пыль» — один из самых очаровательных и практичных многолетников для современного сада. Это стелющееся растение, высота которого не превышает 15 см, образует невероятно плотные подушки, буквально усыпанные мелкими (1–2 см) нежно-розовыми или лиловыми цветками с тонким ароматом.

Согласно данным Ботанического сада РАН, этот вид мыльнянки отличается исключительной зимостойкостью (до −35°C) и засухоустойчивостью, что делает его идеальным для регионов с малоснежными зимами и жарким летом. Садоводы особенно ценят этот сорт за быстрое разрастание и раннее цветение — уже в конце мая «лунная пыль» создает сплошной цветущий ковер, который сохраняет декоративность до двух месяцев.

Мыльнянка прекрасно чувствует себя на бедных каменистых почвах и не выносит застоя воды, что делает ее незаменимой для альпинариев и рокариев. При этом она успешно растет на одном месте 6–8 лет без потери декоративности.

Для успешного выращивания достаточно посадить растение на хорошо дренированном солнечном участке с нейтральной или слабощелочной почвой. Легко размножается делением куста весной или черенкованием после цветения. Этот неприхотливый многолетник станет изящным украшением подпорных стенок, бордюров и каменистых садов, не требуя особого ухода.

