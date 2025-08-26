Россиян предупредили о способных вызвать магнитные бури вспышках на Солнце

На Солнце зафиксированы две мощные вспышки предпоследнего по уровню мощности класса M, которые способны вызвать выбросы плазмы и магнитные бури на Земле, сообщили ТАСС в московском Институте прикладной геофизики. События произошли в ночь на 26 августа и длились от 24 до 33 минут.
26 августа в 03:30 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N00E89) зарегистрирована вспышка M3.3 продолжительностью 33 минуты. <…> в 03.45 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N02E87) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 24 минуты, — отметили в институте.
В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на классы: A, B, C, M и X. Вспышки иногда сопровождают выбросы солнечной плазмы. Достигая Земли, ее облака могут провоцировать магнитные бури.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что риск возникновения мощнейших вспышек на Солнце поднялся до максимума. Взрывы идут из-за края солнечного диска.
До этого Солнце также выбросило протуберанец гигантских размеров, заявили в ИКИ РАН. По данным лаборатории, выброс плазмы произошел вечером 11 августа на южном полюсе звезды. Крупное скопление солнечного волокна пролетело в стороне от Земли, заявили в учреждении. Однако ученые подчеркнули, что протуберанцы бьют «хотя и редко, но метко».