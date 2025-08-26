Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 08:29

Россиян предупредили о способных вызвать магнитные бури вспышках на Солнце

На Солнце зарегистрированы две вспышки предпоследнего класса мощности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Солнце зафиксированы две мощные вспышки предпоследнего по уровню мощности класса M, которые способны вызвать выбросы плазмы и магнитные бури на Земле, сообщили ТАСС в московском Институте прикладной геофизики. События произошли в ночь на 26 августа и длились от 24 до 33 минут.

26 августа в 03:30 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N00E89) зарегистрирована вспышка M3.3 продолжительностью 33 минуты. <…> в 03.45 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N02E87) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 24 минуты, — отметили в институте.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на классы: A, B, C, M и X. Вспышки иногда сопровождают выбросы солнечной плазмы. Достигая Земли, ее облака могут провоцировать магнитные бури.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что риск возникновения мощнейших вспышек на Солнце поднялся до максимума. Взрывы идут из-за края солнечного диска.

До этого Солнце также выбросило протуберанец гигантских размеров, заявили в ИКИ РАН. По данным лаборатории, выброс плазмы произошел вечером 11 августа на южном полюсе звезды. Крупное скопление солнечного волокна пролетело в стороне от Земли, заявили в учреждении. Однако ученые подчеркнули, что протуберанцы бьют «хотя и редко, но метко».

вспышки
солнце
магнитные бури
плазма
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брюсселе призвали США «закручивать гайки» в отношении России
Россиянка с рекордными 400 баллами на ЕГЭ определилась с вузом
В одной из бригад ВСУ началась вспышка туберкулеза
Трое подростков попали под суд из-за поджога на железной дороге
Убежавшего в лес террориста из «Крокуса» снимали с дерева
В Киеве заявили, что готовы к переговорам Зеленского и Путина
«Он великолепен»: Дакаскос высоко оценил талант Юры Борисова
Стало известно, мешает ли женщине присутствующий при родах муж
Раскрыты последствия падения обломков БПЛА в Рязанской области
В РФПИ резко отреагировали на критику Вуди Аллена
Россияне стали меньше покупать легковые машины
Маск жестко прошелся по уничтожающим народ правительствам
Яблочный пирог «Три стакана» с молоком — нашумевший десерт: очень просто!
Владимир Пресняков впервые высказался о разводе старшего сына Никиты
Си Цзиньпин тремя словами охарактеризовал отношения с Россией
Названо число стран — участниц ВЭФ-2025
Боец спас жизнь сослуживца и обратил в бегство украинский спецназ
Раскрыты данные о последствиях атаки ВСУ под Петербургом
Тысячи бойцов ВСУ могут попасть в котел в ДНР
Раскрыто, что будет с выбросившим жену и сына из окна банкиром
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.