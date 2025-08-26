Россиян предупредили о способных вызвать магнитные бури вспышках на Солнце На Солнце зарегистрированы две вспышки предпоследнего класса мощности

На Солнце зафиксированы две мощные вспышки предпоследнего по уровню мощности класса M, которые способны вызвать выбросы плазмы и магнитные бури на Земле, сообщили ТАСС в московском Институте прикладной геофизики. События произошли в ночь на 26 августа и длились от 24 до 33 минут.

26 августа в 03:30 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N00E89) зарегистрирована вспышка M3.3 продолжительностью 33 минуты. <…> в 03.45 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N02E87) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 24 минуты, — отметили в институте.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на классы: A, B, C, M и X. Вспышки иногда сопровождают выбросы солнечной плазмы. Достигая Земли, ее облака могут провоцировать магнитные бури.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что риск возникновения мощнейших вспышек на Солнце поднялся до максимума. Взрывы идут из-за края солнечного диска.

До этого Солнце также выбросило протуберанец гигантских размеров, заявили в ИКИ РАН. По данным лаборатории, выброс плазмы произошел вечером 11 августа на южном полюсе звезды. Крупное скопление солнечного волокна пролетело в стороне от Земли, заявили в учреждении. Однако ученые подчеркнули, что протуберанцы бьют «хотя и редко, но метко».