Этот тюльпан покорил всех садоводов! Посадите мохнатый красавчик в сентябре! Знаменитый тюльпан «эстелла» (Estella Rijnveld) — это не просто яркий цветок, а эталон надёжности и красоты для садоводов. Этот ведущий промышленный сорт мира славится своей исключительной зимостойкостью и неприхотливостью. Его смело можно высаживать в условиях русской зимы — луковицы не вымерзают и не требуют сложного укрытия, довольствуясь лишь слоем мульчи.

Главное преимущество для любителей — возможность ранней осенней посадки. Если вы посадите луковицы в сентябре, когда почва остынет до +5–10 °C, они успеют укорениться до первых заморозков и гарантированно зацветут уже следующей весной, в начале мая. Вам не придется ждать несколько сезонов — результат будет уже через несколько месяцев!

Сорт радует не только выносливостью, но и декоративностью: крупные махровые бутоны на длинных стеблях идеально подходят для срезки и создания ярких акцентов в ландшафте. Для успешного роста высаживайте луковицы в рыхлую, плодородную почву на солнечном месте, избегая участков, где прежде росли другие луковичные. После посадки не поливайте, но обязательно замульчируйте грядку. Весной тюльпаны отблагодарят вас за заботу пышным и долгим цветением.

