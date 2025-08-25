Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 09:00

Этот тюльпан покорил всех садоводов! Посадите мохнатый красавчик в сентябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот тюльпан покорил всех садоводов! Посадите мохнатый красавчик в сентябре! Знаменитый тюльпан «эстелла» (Estella Rijnveld) — это не просто яркий цветок, а эталон надёжности и красоты для садоводов. Этот ведущий промышленный сорт мира славится своей исключительной зимостойкостью и неприхотливостью. Его смело можно высаживать в условиях русской зимы — луковицы не вымерзают и не требуют сложного укрытия, довольствуясь лишь слоем мульчи.

Главное преимущество для любителей — возможность ранней осенней посадки. Если вы посадите луковицы в сентябре, когда почва остынет до +5–10 °C, они успеют укорениться до первых заморозков и гарантированно зацветут уже следующей весной, в начале мая. Вам не придется ждать несколько сезонов — результат будет уже через несколько месяцев!

Сорт радует не только выносливостью, но и декоративностью: крупные махровые бутоны на длинных стеблях идеально подходят для срезки и создания ярких акцентов в ландшафте. Для успешного роста высаживайте луковицы в рыхлую, плодородную почву на солнечном месте, избегая участков, где прежде росли другие луковичные. После посадки не поливайте, но обязательно замульчируйте грядку. Весной тюльпаны отблагодарят вас за заботу пышным и долгим цветением.

Ранее мы рассказывали о многолетниках, которые можно успеть посадить в сентябре! Сад будет роскошным с весны.

сады
цветы
многолетники
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
