Глава Минтранса Турции заявил в полицию сам на себя Глава Минтранса Турции заявил на себя в полицию за превышение скорости

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу сам обратился в полицию после того, как во время инспекции автотрассы Анкара — Нигде существенно превысил допустимую скорость, об этом он сообщил в соцсети Х. Власти, по словам министра, приняли соответствующие меры и выписали ему штраф.

Я сел за руль, чтобы проверить текущую обстановку на трассе Анкара — Нигде. По дороге я неосознанно превысил скорость. Пусть это было и ненадолго, я заявил на себя, приложив видео [нарушения], — написал Уралоглу.

Он прикрепил к своему сообщению фотографию протокола нарушения. Согласно предоставленному документу, министр двигался со скоростью 225 километров в час, за что был оштрафован на 9267 турецких лир (примерно 18 256 рублей). На данном участке дороги максимально разрешенная скорость составляет 140 километров в час, с допустимым отклонением в 10%.

Ранее юрист Кристина Каганюк сообщила, что превышение скорости более чем на 60 км/ч может привести к лишению прав даже при первом нарушении. Также права могут быть изъяты за управление в состоянии опьянения, отказ от медосвидетельствования, выезд на встречную полосу или пересечение железнодорожных путей, а за оставление места ДТП — до полутора лет.