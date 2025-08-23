Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 14:31

В стране ЕС задержали 11 человек за «дерзкий» обход санкций против России

В Литве задержали 11 человек по подозрению в обходе санкций против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В литовском Каунасе задержали 11 сотрудников одной компании по подозрению в обходе санкций против России, сообщили в криминальной службе таможенного департамента. По данным ведомства, они якобы пытались отправить в РФ оборудование для очистки воды, необходимое предприятиям нефтяной отрасли.

После проведения обысков по месту жительства и работы подозреваемых в нарушении санкций были задержаны 11 сотрудников каунасской фирмы, в том числе ее руководители, а также водители, являющиеся гражданами Молдавии и Болгарии, — сказано в сообщении.

По версии следствия, каунасская компания Отмечается, что прикрытия использовался фиктивный получатель груза в Португалии. Правоохранители провели обыски по местам жительства и работы фигурантов.

Правоохранители из Литвы, Португалии и Болгарии изъяли несколько тонн техники общей стоимостью около €2 млн (188,3 млн рублей). Операция проводилась в рамках совместного расследования, уточнили в таможенной службе.

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания и Евросоюз готовят новые санкции против России. По данным журналистов, ограничительные меры будут введены, если президент РФ Владимир Путин не примет участие во встрече с коллегами из США и с Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Литва
Россия
санкции
задержания
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Туманная морось и холод до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
В ВС России раскрыли, кто держал оборону в Клебан-Быке на самом деле
Пожар, раненый ребенок и волна дронов: как ВСУ атакуют РФ 23 августа
«Испытал боль»: американский архиепископ извинился за встречу с Путиным
В киберполиции раскрыли, какие данные карты открывают доступ к счету
Скончалась легенда ГИТИСа
На Украине сообщили о гибели еще одного «призрака Киева»
Страшное ДТП под Хабаровском унесло жизни трех человек
В Атырау мужчина разбил жене голову и лишил ее жизни на глазах у детей
Пожар на рынке в Махачкале потушили
Фетисов рассказал печальные подробности состояния Константинова
Групповой удар российских войск привел к колоссальным потерям ВСУ
Пулково временно закрылся
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Суд разрешил Митрошиной съехать из квартиры свекра
Три человека погибли в лобовом ДТП под Краснодаром
«Лава хлынула наружу»: началось извержение вулкана Килауэа
Средства ПВО сбили над Россией 20 беспилотников за два часа
Компания друзей заманила в лес 16-летнюю девушку и надругалась над ней
В Госдуме раскрыли, чем на Украине займется духовный советник Трампа
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.