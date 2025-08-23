В стране ЕС задержали 11 человек за «дерзкий» обход санкций против России

В литовском Каунасе задержали 11 сотрудников одной компании по подозрению в обходе санкций против России, сообщили в криминальной службе таможенного департамента. По данным ведомства, они якобы пытались отправить в РФ оборудование для очистки воды, необходимое предприятиям нефтяной отрасли.

После проведения обысков по месту жительства и работы подозреваемых в нарушении санкций были задержаны 11 сотрудников каунасской фирмы, в том числе ее руководители, а также водители, являющиеся гражданами Молдавии и Болгарии, — сказано в сообщении.

По версии следствия, каунасская компания Отмечается, что прикрытия использовался фиктивный получатель груза в Португалии. Правоохранители провели обыски по местам жительства и работы фигурантов.

Правоохранители из Литвы, Португалии и Болгарии изъяли несколько тонн техники общей стоимостью около €2 млн (188,3 млн рублей). Операция проводилась в рамках совместного расследования, уточнили в таможенной службе.

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания и Евросоюз готовят новые санкции против России. По данным журналистов, ограничительные меры будут введены, если президент РФ Владимир Путин не примет участие во встрече с коллегами из США и с Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.