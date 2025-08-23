Король Нидерландов принял неожиданную отставку нескольких министров В Нидерландах в отставку подали четыре министра и четыре статс-секретаря

Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку четырех исполняющих обязанности министров и четырех статс-секретарей от партии «Новый общественный договор» (NSC), сложивших свои полномочия из-за разногласий по вопросу санкций против Израиля, говорится в заявлении королевского дворца. Решение принято после заседания правительства и консультаций с и. о. премьер-министра Диком Схофом.

Вечером в пятницу, 22 августа, Его Величество был проинформирован исполняющим обязанности премьер-министра Диком Схофом о том, что после заседания правительства его члены от партии NSC запросили немедленной отставки. По рекомендации главы кабмина король в тот же день предоставил этим членам правительства отставку, — говорится в документе.

Среди покинувших посты — временный глава МИД Каспар Велдкамп, исполняющий обязанности вице-премьера Эдди ван Хеюм, главы МВД Юдит Аутермарк и Минобразования Эппо Брюинс, а также министр здравоохранения Даниэль Янсен. Полномочия сложили и четыре статс-секретаря. До назначения новых министров обязанности распределены между оставшимися членами кабинета. Так, Министерство иностранных дел временно возглавил министр обороны Рубен Брекелманс.

Ранее Велдкамп сам объявил об отставке. Как объяснил политик, в правительстве не смогли достичь консенсуса по введению дополнительных мер в связи с военной операцией в секторе Газа. Кабинет министров несколько часов обсуждал его предложения, но Велдкамп признал невозможность самостоятельной реализации необходимых шагов и покинул пост.