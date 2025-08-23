Житель Липецка лишился всех сбережений при попытке купить картошку

Житель Липецка решил приобрести молодой картофель через сайт бесплатных объявлений, но в итоге потерял все свои сбережения, сообщает LipetskMedia.ru. 45-летний мужчина хотел купить двадцать мешков нового урожая. Продавец из Воронежской области обещал доставить продукцию на собственной «Газели».

Уточняется, что покупателя попросили оплатить бензин, а также внести предоплату за половину стоимости картофеля в качестве залога. Когда житель Липецка отправил деньги, продавец сказал, что с электронным платежом якобы возникли проблемы. Он попросил собеседника открыть банковское приложение на телефоне в режиме демонстрации экрана.

Это позволило мошеннику получить доступ не только к данным банковских карт мужчины, но также к кодам из СМС-сообщений. В результате со счета жителя Липецка похитили 40 тысяч рублей.

Ранее в МВД России напомнили, что ПИН-код банковской карты, коды из СМС-уведомлений и три цифры на обороте карты нельзя сообщать никому. В ведомстве подчеркнули, что разглашение этих данных открывает прямой доступ к счету владельца.