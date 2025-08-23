«Одинокие мамочки»: блогер раскрыл особенности курорта в Эстонии

Пляжи на эстонском курорте Пярну на побережье Балтийского моря «облюбовали одинокие мамочки», поэтому данная локация может понравиться не всем, заявил российский путешественник в своем блоге TrueStory Travel. По его словам, еще один минус — береговая линия в этом месте чрезвычайно узкая, что в пик сезона приводит к полному заполнению пляжа лежаками, полотенцами и зонтиками отдыхающих.

Неудивительно, что его облюбовали одинокие мамочки: здесь очень удобно отдыхать с детьми. Ну а для всех остальных пляж, как говорится, на любителя, — написал блогер.

Ранее туристка в Сочи рассказала, что сотрудники пляжа требовали оплатить 700 рублей за возможность находиться в тени от зонтика, а при отказе пригрозили применением огнестрельного оружия. По словам пострадавшей, охрана пыталась запугать ее семью, что побудило женщину обратиться в правоохранительные органы. Полиция начала расследование инцидента.

До этого в Анапе туристов в одном из местных санаториев обязали надевать бахилы перед выходом на пляж. Такое требование связано с разливом нефтепродуктов в районе Керченского пролива. Администрация курортного учреждения разместила соответствующие объявления, объясняя меры предосторожности необходимостью защиты от возможного загрязнения.