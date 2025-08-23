Переговоры Путина и Трампа на Аляске
На Западе высмеяли Зеленского за демократию «под кайфом»

Журналист Боуз усомнился в адекватности Зеленского после слов о демократии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский находится в невменяемом состоянии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. Так он отреагировал на слова главы государства, что ЕС будет в безопасности, только если Киев станет членом объединения.

Демократические страны? Он снова, должно быть, под кайфом, — написал Боуз.

Ранее президент США Дональд Трамп пошутил, что военные действия на Украине могут служить предлогом для отсрочки выборов. В ответ Зеленский заверил, что «демократические выборы» в стране все же состоятся, но с учетом усиленных мер безопасности. Журналисты утверждают, что Трамп со смехом отреагировал на это заявление.

Политолог Константин Блохин тем временем объяснил, что Зеленский и лидеры Евросоюза пытаются саботировать процесс мирного урегулирования конфликта. По его словам, они хотят провести некую воспитательную работу с Трампом, чтобы перетянуть его на свою сторону. Американист подчеркнул, что Зеленский вместе с лидерами ЕС не хотят, чтобы Трамп занял пророссийскую позицию.

