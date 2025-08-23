Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 17:17

Глава Службы госбезопасности Грузии ушел в отставку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава Службы государственной безопасности Грузии Анри Оханашвили покинул свою должность, сообщили представители ведомства в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Его пост займет исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе. Сам Оханашвили станет советником премьер-министра Ираклия Кобахидзе по вопросам национальной безопасности. Он принял такое решение после консультаций с командой.

Хочу сообщить общественности, что на основании консультаций с правящей командой принял решение покинуть должность главы Службы госбезопасности Грузии и занять должность советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку четырех исполняющих обязанности министров и четырех статс-секретарей от партии «Новый общественный договор». Они сложили свои полномочия из-за разногласий по вопросу санкций против Израиля. Решение было принято после заседания правительства и консультаций с премьер-министром Диком Схофом.

