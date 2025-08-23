Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 16:52

Опрос показал истинное отношение немцев к Мерцу

Bild: 57% немцев отрицательно оценили работу Мерца на посту канцлера

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Около 60% немцев недовольны деятельностью правительства и канцлера Фридриха Мерца, передает Bild со ссылкой на исследование института INSA. Работу правящей коалиции (ХДС/ХСС и СДПГ) одобряют лишь 26% респондентов, что значительно ниже показателей июня, когда поддержка составляла 37%.

Согласно данным исследования, большинство респондентов (57%) выразили неудовлетворенность работой канцлера, тогда как положительную оценку его деятельности дали только 28% участников опроса. Исследование было проведено в четверг и пятницу на выборке в 1001 человека, однако информация о статистической погрешности не предоставлена.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что власти ФРГ под руководством Мерца интенсивно готовятся к возможному полномасштабному конфликту с РФ. Дипломат охарактеризовал эти приготовления как крайне опасные и заявил, что Москва относится к данной ситуации с максимальной серьезностью.

Кроме того, лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» призвала канцлера официально отказаться от планов отправки германских военных на Украину. Накануне встречи европейских лидеров с главой США Дональдом Трампом политик заявила, что рассчитывать на согласие России по вопросу размещения войск НАТО для поддержки Киева не следует.

Германия
Фридрих Мерц
немцы
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о зверствах ВСУ после отхода из Клебан-Быка
Стало известно, что за элитный батальон ВСУ бежал из Клебан-Быка
Стало известно о перехвате беспилотника над Тулой
Рогов фразой «сине-желтая тряпка» ответил Зеленскому на слова о России
В ЕС проболтались, сколько Киеву дали средств с замороженных активов России
Названа сумма, которую россияне потратили на лабубу
Вызывающий танец в Турции теперь грозит туристке тюрьмой
«Дубайская биржа»: звезда «Универа» показала себя в белье и чулках
ВСУ атаковали Курскую область в священный для России праздник
Бывший вице-премьер Татарстана может лишиться имущества на 651 млн рублей
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Сын Чикатило «восстал» из мертвых
Над еще одним районом Петербурга сбили украинский БПЛА
Блогера Арсена Маркаряна задержали: что известно, причина, как накажут
Дочь Кэтрин Зеты-Джонс показала фигуру в крошечном бикини
В США объявили мобилизацию национальной гвардии
Россиян в одном регионе попросили не посещать общественные места из-за БПЛА
Российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника за три часа
Хозяин квартиры нашел тайник с патронами после сдачи жилья в аренду
Появились подробности задержания Арсена Маркаряна
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.