Опрос показал истинное отношение немцев к Мерцу

Около 60% немцев недовольны деятельностью правительства и канцлера Фридриха Мерца, передает Bild со ссылкой на исследование института INSA. Работу правящей коалиции (ХДС/ХСС и СДПГ) одобряют лишь 26% респондентов, что значительно ниже показателей июня, когда поддержка составляла 37%.

Согласно данным исследования, большинство респондентов (57%) выразили неудовлетворенность работой канцлера, тогда как положительную оценку его деятельности дали только 28% участников опроса. Исследование было проведено в четверг и пятницу на выборке в 1001 человека, однако информация о статистической погрешности не предоставлена.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что власти ФРГ под руководством Мерца интенсивно готовятся к возможному полномасштабному конфликту с РФ. Дипломат охарактеризовал эти приготовления как крайне опасные и заявил, что Москва относится к данной ситуации с максимальной серьезностью.

Кроме того, лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» призвала канцлера официально отказаться от планов отправки германских военных на Украину. Накануне встречи европейских лидеров с главой США Дональдом Трампом политик заявила, что рассчитывать на согласие России по вопросу размещения войск НАТО для поддержки Киева не следует.