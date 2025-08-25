Выдержит -34°C без хлопот и укрытий! Многолетник-боец для красивого сада

Аквилегия Тауэр — это настоящая аристократка среди многолетников, способная преобразить любой сад своими роскошными махровыми соцветиями. Её крупные, напоминающие миниатюрные розы цветки, собранные в стройные свечевидные соцветия, создают эффект парадного букета. Нежные оттенки лепестков — от кристально-белого до насыщенного фиолетового — переливаются на солнце, а изящная форма куста сохраняет декоративность даже после цветения.

Этот сорт особенно ценится за универсальность: он одинаково великолепно смотрится в романтичных миксбордерах, классических клумбах и современных ландшафтных композициях. Ажурная сизо-зеленая листва красиво оттеняет яркие соцветия и сохраняет свежесть весь сезон. Растение прекрасно сочетается с хостами, папоротниками и дельфиниумами, создавая сложные многоярусные ансамбли.

Аквилегия Тауэр отличается удивительной неприхотливостью — зимостойка, теневынослива и не требует сложного ухода. Достаточно посадить её в плодородную влагоемкую почву, и она будет годами радовать вас пышным цветением.

