Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 06:38

Выдержит -34°C без хлопот и укрытий! Многолетник-боец для красивого сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аквилегия Тауэр — это настоящая аристократка среди многолетников, способная преобразить любой сад своими роскошными махровыми соцветиями. Её крупные, напоминающие миниатюрные розы цветки, собранные в стройные свечевидные соцветия, создают эффект парадного букета. Нежные оттенки лепестков — от кристально-белого до насыщенного фиолетового — переливаются на солнце, а изящная форма куста сохраняет декоративность даже после цветения.

Этот сорт особенно ценится за универсальность: он одинаково великолепно смотрится в романтичных миксбордерах, классических клумбах и современных ландшафтных композициях. Ажурная сизо-зеленая листва красиво оттеняет яркие соцветия и сохраняет свежесть весь сезон. Растение прекрасно сочетается с хостами, папоротниками и дельфиниумами, создавая сложные многоярусные ансамбли.

Аквилегия Тауэр отличается удивительной неприхотливостью — зимостойка, теневынослива и не требует сложного ухода. Достаточно посадить её в плодородную влагоемкую почву, и она будет годами радовать вас пышным цветением.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соседняя с Россией страна начинает масштабные военные учения
Адвокат раскрыла, как можно увеличить алименты на ребенка
Силы ПВО сбили более 20 украинских беспилотников в регионах России
В Китае раскрыли, что нужно сделать Зеленскому ради встречи с Путиным
Пышные и воздушные оладьи на кефире: самый быстрый способ
В Киргизии перестали искать потерявшихся альпинистов
В Минтрансе России раскрыли, запретят ли перевозить пауэрбанки в самолете
В России может появиться новый семейный статус для мужчин
Россиянам перечислили признаки туроператоров-мошенников
Лето всё: лютый холод, заморозки вместо бабьего лета: погода в сентябре
Посол КНР поделился ожиданиями от предстоящего саммита в Тяньцзине
Противопожарный вертолет не долетел до пункта назначения во Франции
Юрист ответила, могут ли уволить за отказ устанавливать мессенджер
Россиянам назвали топ-5 ошибок при покупке загородного дома
В Смоленской области сбили группу дронов ВСУ
Боец ВС РФ в одиночку спас раненых товарищей под обстрелом ВСУ
Россиянам рассказали, как бороться с хронической усталостью осенью
Спасатели нашли пропавших на Итурупе туристов
Два дрона пытались атаковать Москву
Посол РФ в Белграде оценил протесты в Сербии
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.