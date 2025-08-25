Юрист объяснил, какую опасность может представлять Маркарян для общества

Блогер Арсен Маркарян представляет опасность для общества, так как создает конфликт своими скандальными высказываниями о женщинах, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. По его словам, в сложное для страны время это можно расценить как сознательную диверсию.

Манера Маркарян подавать себя строилась на резких и зачастую уничижительных суждениях в адрес женщин. Женоненавистническая риторика, возведенная в товар для продажи курсов и «мотивационных» продуктов, разрушает социальные связи и подталкивает аудиторию к агрессивному поведению. В этом проявляется особая опасность: он создает атмосферу конфликта в обществе. В условиях, когда страна противостоит внешнему давлению, такие действия выглядят как сознательная диверсия, — сказал Русяев.

Он напомнил, что задержанный в Подмосковье блогер подозревается в реабилитации нацизма после оскорбления памяти защитников Отечества в Сети. По словам Русяева, Маркаряну грозит штраф в несколько миллионов рублей или лишение свободы сроком до пяти лет с запретом на профессиональную деятельность. Кроме того, отметил юрист, блогера проверяли на публичные призывы к террористической деятельности.

Важно то, что именно стоит за подобными высказываниями. Речь не о случайной фразе, а о целой системе подачи информации, где отрицание и высмеивание исторической памяти становится инструментом самопиара. Для государства попытка размыть моральный фундамент общества. Подобные действия подпадают под определение реабилитации нацизма, что в России воспринимается как прямая угроза безопасности, — добавил Русяев.

Он назвал Маркаряна «инфо-разрушителем», который использует Сеть для наживы и подрывает нравственность аудитории. Юрист призвал к жесткой оценке и реакции подобных действий со стороны государства и общества.

В итоге Арсен Маркарян оказался в положении, где каждый его шаг будет рассматриваться через призму закона. Сейчас официально речь идёт об оскорблении памяти защитников Отечества, но следствие уже обозначило возможность других квалификаций. Его задержание — это не просто рядовое уголовное дело, а показатель того, что государство готово реагировать на попытки атаковать основы национального единства, — объяснил Русяев.

Ранее следователи московского ГСУ СК России предъявили официальное обвинение Маркаряну по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. В ходе проведенного допроса блогер не признал свою вину.