Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 13:24

Юрист объяснил, какую опасность может представлять Маркарян для общества

Юрист Русяев: блогер Маркарян создает конфликт в обществе своими высказываниями

Арсен Маркарян Арсен Маркарян Фото: t.me/sledcom_press*

Блогер Арсен Маркарян представляет опасность для общества, так как создает конфликт своими скандальными высказываниями о женщинах, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. По его словам, в сложное для страны время это можно расценить как сознательную диверсию.

Манера Маркарян подавать себя строилась на резких и зачастую уничижительных суждениях в адрес женщин. Женоненавистническая риторика, возведенная в товар для продажи курсов и «мотивационных» продуктов, разрушает социальные связи и подталкивает аудиторию к агрессивному поведению. В этом проявляется особая опасность: он создает атмосферу конфликта в обществе. В условиях, когда страна противостоит внешнему давлению, такие действия выглядят как сознательная диверсия, — сказал Русяев.

Он напомнил, что задержанный в Подмосковье блогер подозревается в реабилитации нацизма после оскорбления памяти защитников Отечества в Сети. По словам Русяева, Маркаряну грозит штраф в несколько миллионов рублей или лишение свободы сроком до пяти лет с запретом на профессиональную деятельность. Кроме того, отметил юрист, блогера проверяли на публичные призывы к террористической деятельности.

Важно то, что именно стоит за подобными высказываниями. Речь не о случайной фразе, а о целой системе подачи информации, где отрицание и высмеивание исторической памяти становится инструментом самопиара. Для государства попытка размыть моральный фундамент общества. Подобные действия подпадают под определение реабилитации нацизма, что в России воспринимается как прямая угроза безопасности, — добавил Русяев.

Он назвал Маркаряна «инфо-разрушителем», который использует Сеть для наживы и подрывает нравственность аудитории. Юрист призвал к жесткой оценке и реакции подобных действий со стороны государства и общества.

В итоге Арсен Маркарян оказался в положении, где каждый его шаг будет рассматриваться через призму закона. Сейчас официально речь идёт об оскорблении памяти защитников Отечества, но следствие уже обозначило возможность других квалификаций. Его задержание — это не просто рядовое уголовное дело, а показатель того, что государство готово реагировать на попытки атаковать основы национального единства, — объяснил Русяев.

Ранее следователи московского ГСУ СК России предъявили официальное обвинение Маркаряну по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. В ходе проведенного допроса блогер не признал свою вину.

блогеры
юристы
Россия
интернет
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доброволец рассказала, есть ли поблажки для женщин на СВО
Раскрыто число россиян, которые проголосуют электронно на осенних выборах
Суд отложил новые разбирательства по делу об убийстве Талькова
Задержан замглавы Курской области Базаров: что известно о хищениях?
Сбитый в приграничном регионе аэростат ВСУ с боеприпасами сняли на видео
Названа главная задача, которую решает Россия под Днепром
В Петербурге посетитель фитнес-клуба утонул в бассейне
Поиски альпинистки Наговицыной на пике Победы провалились: последние фото
В России начали продавать пиво из КНДР
Глава Минтранса Турции заявил в полицию сам на себя
Солист Rammstein приехал в Молдавию ради психбольницы
Крайне редкий гриб-гигант обнаружен на Камчатке
В зоне СВО ликвидировали колумбийского наемника ВСУ
Юрист объяснил, какую опасность может представлять Маркарян для общества
Боня обратилась с финансовым предложением к сыну погибшей Наговициной
Форсирование российскими бойцами реки Волчья попало на видео
На Украине хотят разрешить выезд мужчинам до определенного возраста
Скалолаз рассказал, зачем альпинисты-«чайники» рвутся на Эльбрус
Физика Ожаровского не выпускают из Монголии: «дуэль» с силовиками, шпионаж
ВСУ скинули дроном плюшевую игрушку с «сюрпризом»
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.