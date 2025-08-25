Раскрыто число россиян, которые проголосуют дистанционно на осенних выборах Минцифры сообщило, что 1 млн россиян проголосуют на осенних выборах дистанционно

Более 1 млн россиян зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на осенних выборах разного уровня, сообщила пресс-служба Минцифры РФ в Telegram-канале. Там отметили, что ДЭГ будут проводить в 24 регионах страны.

В дистанционном электронном голосовании на осенних выборах планирует принять участие более 1 млн человек, — говорится в сообщении.

В Минцифры добавили, что чаще всего на ДЭГ зарегистрировались жители Ростовской области (199 тыс. заявок), Чувашии (156 тыс. заявок), Свердловской области (152 тыс. заявок), Челябинской области (72 тыс. заявок) и Пермского края (68 тыс. заявок). Выборы пройдут с 12 по 14 сентября.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что в единый день голосования 14 сентября 2025 года избиратели из регионов, где проходят выборы губернаторов, впервые смогут проголосовать в Москве. С этой целью образовано 14 экстерриториальных избирательных участков.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что пользователи с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах» могут участвовать в выборах в режиме онлайн. Он отметил, что для участия в ДЭГ необходимо, чтобы данные в профиле совпадали с регистром избирателей, иначе система не позволит подать заявку.