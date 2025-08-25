Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 09:46

Памфилова рассказала о ЕДГ в Москве

Памфилова: жители регионов в ЕДГ смогут проголосовать в Москве

Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В единый день голосования 14 сентября 2025 года избиратели из регионов, где проходят выборы губернаторов, впервые смогут проголосовать в Москве, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. С этой целью образовано 14 экстерриториальных избирательных участков.

В Москве для избирателей из регионов, в которых проводятся губернаторские выборы, образовано 14 экстерриториальных избирательных участков, — сообщила она.

Ранее Памфилова отмечала, что проведение выборов в приграничье Курской области в настоящее время невозможно. По ее информации, сейчас на этих территориях ведутся работы по разминированию. Муниципальные выборы, которые должны были пройти в единый день голосования в сентябре, отложены в восьми приграничных районах Курской области. Решение принято на заседании ЦИК.

