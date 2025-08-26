Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 06:35

Обрезала бутоны — а она еще пышнее зацвела! Парад мини-пионов до осени!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аквилегия «Тауэр» (Aquilegia vulgaris Tower) — это уникальная махровая форма водосбора, которая поражает своими крупными, похожими на розы соцветиями и стройной вертикальной формой куста. Ее густомахровые цветки, напоминающие миниатюрные пионы, собраны в плотные соцветия нежных оттенков — от белоснежного и розового до насыщенного синего и фиолетового. Высота растения достигает 60–70 см, что делает его идеальным для среднего плана миксбордеров или романтичных садов в коттеджном стиле.

Этот сорт предпочитает полутенистые участки с плодородной, хорошо дренированной почвой. Он отличается высокой зимостойкостью (до -34°C) и умеренной засухоустойчивостью. Цветение длится с мая по июль, при этом каждый цветок сохраняет декоративность до трех недель. После обрезки увядших бутонов возможно повторное цветение в конце лета.

Аквилегия «Тауэр» прекрасно сочетается с папоротниками, хостами и низкорослыми злаками. Ее воздушная листва и элегантные цветы добавляют саду легкость и структуру. Для продления жизни куста рекомендуются мульчирование и умеренный полив в засуху. Это многолетнее растение, которое с годами становится только пышнее.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали способ экономить на найме рабочих для ремонта
Марочко заявил, что российские военные зашли в северную часть Купянска
Зарплаты будут считать по-новому с 1 сентября: кто станет получать больше
Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Более 40 украинских беспилотников попытались атаковать Россию ночью
Главе отделения ДОСААФ в Краснодарском крае грозит десять лет тюрьмы
Российского актера из «Игры престолов» признали угрозой на Украине
В Госдуме объяснили желание Зеленского увидеться с Путиным
В Башкирии раскрыты миллиардные махинации с онлайн-казино
Синоптик предупредил об аномальной погоде в большинстве регионов
Россиянка прошла во второй круг US Open, уступив всего один гейм
Собянин раскрыл, сколько москвичей участвуют в СВО
США направили во Францию запрос на экстрадицию баскетболиста из России
В одном из аэропортов Татарстана перестали принимать рейсы
ВСУ атаковали беспилотниками один из регионов на юге России
Названы нестандартные упражнения для развития силы ног
ПВО нейтрализовала более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
«Лучше заранее»: альпинист о сроках подготовки к горному восхождению
Российские дроноводы поразили технику ВСУ в лесополосе
Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.