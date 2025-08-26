Обрезала бутоны — а она еще пышнее зацвела! Парад мини-пионов до осени!

Аквилегия «Тауэр» (Aquilegia vulgaris Tower) — это уникальная махровая форма водосбора, которая поражает своими крупными, похожими на розы соцветиями и стройной вертикальной формой куста. Ее густомахровые цветки, напоминающие миниатюрные пионы, собраны в плотные соцветия нежных оттенков — от белоснежного и розового до насыщенного синего и фиолетового. Высота растения достигает 60–70 см, что делает его идеальным для среднего плана миксбордеров или романтичных садов в коттеджном стиле.

Этот сорт предпочитает полутенистые участки с плодородной, хорошо дренированной почвой. Он отличается высокой зимостойкостью (до -34°C) и умеренной засухоустойчивостью. Цветение длится с мая по июль, при этом каждый цветок сохраняет декоративность до трех недель. После обрезки увядших бутонов возможно повторное цветение в конце лета.

Аквилегия «Тауэр» прекрасно сочетается с папоротниками, хостами и низкорослыми злаками. Ее воздушная листва и элегантные цветы добавляют саду легкость и структуру. Для продления жизни куста рекомендуются мульчирование и умеренный полив в засуху. Это многолетнее растение, которое с годами становится только пышнее.

