25 августа 2025 в 10:14

Пережил -30°C и не поморщился! Белоснежный многолетник-трудяга для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лаватера Монтбланк — это настоящая королева сада, способная преобразить любой участок своими роскошными белоснежными цветами. Мощный, ветвистый куст этого растения создает эффектный акцент в ландшафте, достигая высоты до 120 см. Его крупные воронковидные цветки, напоминающие нежные шелковые граммофоны, обильно покрывают куст с июня до первых осенних заморозков, создавая впечатление живого белоснежного облака.

Этот сорт особенно ценится садоводами за свою неприхотливость и выносливость. Лаватера Монтбланк прекрасно переносит засуху, не боится ветра и устойчива к перепадам температур. Она процветает на любых почвах, кроме заболоченных, и не требует частых подкормок. Посаженная один раз, она будет годами радовать вас пышным цветением без особого ухода.

Идеально подходит для создания заднего плана в миксбордерах, декорирования заборов и построек. Её белые цветы прекрасно сочетаются с любыми другими растениями, добавляя саду света и воздушности. Просто посейте семена весной прямо в грунт — и уже через несколько месяцев ваш сад украсит это великолепное растение!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

Мария Левицкая
М. Левицкая
